Spezielles Knabenschiessen – Roman Neukom aus Rafz wird am Ausstich der Könige Fünfter 32 ehemalige Schützenkönige und Schützenköniginnen des Zürcher Knabenschiessens traten am Samstag auf dem Albisgüetli gegeneinander an. Flavio Zwahlen

Roman Neukom wurde vor 28 Jahren Schützenkönig am Knabenschiessen. Am Samstag stand der Rafzer Gemeinderat auf dem Albisgüetli erneut im Einsatz. Foto: Paco Carrascosa

«Ziel erreicht!»: Roman Neukom ist zufrieden mit seiner Leistung am Knabenschiessen. 31 Punkte erzielte er mit seinen fünf Schüssen und verpasste damit das Podest im sogenannten Ausstich der Könige nur knapp. Der Zürcher Traditionsanlass fand dieses Jahr unter etwas speziellen Umständen statt. Wegen der Corona-Pandemie durften keine Jugendlichen am Wettkampf teilnehmen. Alternativ dazu fand am Samstagmorgen ein Königsschiessen statt. Nur ehemalige Siegerinnen und Sieger konnten sich dafür anmelden. Der Rafzer Roman Neukom – Schützenkönig im Jahr 1993 – war der einzige Unterländer unter den 32 Teilnehmenden.