«Eisbrecher»-Podcast – Roman Wick surft auf der Welle des Lebens Mit 35 zurückgetreten, sucht der ZSC-Meisterstürmer nach einer neuen Bestimmung. An Ideen mangelt es ihm nicht. Simon Graf

Einer, der viel zu erzählen hat: Roman Wick. Foto: Urs Jaudas

Ganz leise ging im Frühling die Karriere von Roman Wick zu Ende. Lange einer der spektakulärsten Schweizer Eishockeyspieler, hat sich der Zürcher mit viel Elan ins Leben nach der Karriere geschickt.

Im «Eisbrecher» spricht Wick über das Dilemma alternder Hockeycracks, über die neu gewonnene Energie, da er seinen Körper nicht mehr schinden muss, über seine (manchmal) gefährliche Passion des Surfens und seine vielen Projekte.

Schon zu seiner Aktivzeit vielseitig interessiert, lotet der 35-Jährige nun aus, wohin es ihn treiben könnte. Er hat ein Praktikum als Set-Designer bei der Zürcher Produktionsfirma C-Films begonnen, kreiert mit seiner Schwester Escape-Rooms und träumt von Konzerten mit der Band «We and the Bulls». Was hinter diesem sportlichen Quintett steckt, was Roman Wick vom Eishockey am meisten vermisst und was überhaupt nicht, hören Sie in der 28. Folge.

