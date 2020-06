20% Rabatt – Romantik Seehotel Sonne Willkommen im Romantik Seehotel Sonne am Zürichsee! Sonne & See: Buchen Sie jetzt ihr Ferien-Erlebnis am und im Wasser. Irina Steinmann

Ganz nahe bei Zürich und doch in idyllischer Lage direkt am See – das ist die ideale Kombination für Kurzurlauber. Erleben Sie unzählige Freizeitmöglichkeiten rund um den Zürichsee oder einfach Ruhe im Hotel. Ferien-Modus garantiert! Die Zimmer erlauben zum Grossteil einen herrlichen Blick auf den See. Ein eleganter Wellness- und Fitnessbereich, eine idyllische Liegewiese sowie ein vielseitiges Angebot kulinarischer Highlights im Haus machen Ihre Ferien in der Schweiz vollkommen.



Romantik Seehotel Sonne

Seestrasse 120

8700 Küsnacht am Zürichsee

044 914 18 18

www.sonne.ch



Reisedaten

bis 31. Oktober 2020



Das Angebot beinhaltet

– ausgewogenes Sonne-Frühstücksbuffet

– Parkplatz

– 1 Willkommensapéro

– Gratis Benutzung Wellness/Fitness und Liegewiese

– Möglichkeit im Zürichsee zu schwimmen

– Scooter oder SUP Benützung (nach Verfügbarkeit)

– 3-Gang Dinner (exkl. Getränke)



Preis für Abonnenten

Juniorsuite Fr. 398.- statt Fr. 518.- (Zimmerpreis)



Buchen bis 31. August 2020

Füllen Sie das Formular für eine Buchungsanfrage aus. Angebot gültig nach Verfügbarkeit.



