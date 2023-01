Wechsel nach Saudiarabien – Ronaldo ist ein Luxusobjekt – und trotzdem ein Schnäppchen Eine halbe Milliarde Euro wird der Starfussballer bei seinem neuen Club verdienen. Ein solcher Betrag ist Peanuts für das saudische Regime – es plant in viel grösseren Dimensionen. David Wiederkehr

ER ist da – und findet das ziemlich einzigartig: Cristiano Ronaldo bei seiner Präsentation im Heimstadion des al-Nasr FC, dem Mrsool Park. Foto: Jorge Ferrari (AFP)

Auf dem Platz steht er nicht. Auch auf der Bank sitzt er nicht. Aber in den Köpfen ist er drin und das ganz grosse Thema, als an diesem späten Freitagnachmittag der al-Nasr FC sein Heimspiel in der saudischen Profiliga gegen al-Tai bestreitet. Tausende Zuschauer sind da trotz strömendem Regen, viele tragen bereits ein Ronaldo-Leibchen. Der Starfussballer verdreht seiner neuen Heimat ganz schön den Kopf.