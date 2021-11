Unveränderter Steuerfuss – Rorbas genehmigt Budget 2022 An der Gemeindeversammlung kam das Budget 2022 durch. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde bleibt bei 38 Prozent. Thomas Mathis

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Rorbas bleibt bei 38 Prozent. Foto: Florian Schaer

Die Stimmberechtigten von Rorbas haben am Dienstagabend an der Gemeindeversammlung das Budget 2022 genehmigt. Damit bleibt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde unverändert bei 38 Prozent. Die Gemeinde rechnet mit einem Defizit von rund 275’000 Franken bei einem Steuerertrag von 1,7 Millionen Franken. Im Vorjahr war ein Minus von 416’328 Franken budgetiert. Vorgesehen sind Nettoinvestitionen von rund 2,5 Millionen Franken. An der Versammlung informierte der Gemeinderat auch über den Stand von laufenden Projekten wie etwa die Umgestaltung des Dorfplatzes und den geplanten Skatepark.

