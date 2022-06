Gemeindeversammlung – Rorbas senkt Entschädigung für Vizepräsidium Die beiden Traktanden an der Gemeindeversammlung in Rorbas wurden diskussionslos angenommen. Thomas Mathis

Nur ein Bruchteil der Stimmberechtigen von Rorbas haben an der Gemeindeversammlung teilgenommen. Foto: Reto Oeschger

Von einem Grossaufmarsch an der Gemeindeversammlung Rorbas am Dienstagabend konnte man nicht reden. Insgesamt 20 von ungefähr 1670 Stimmberechtigten waren anwesend. Sie hatten über zwei Traktanden zu befinden. Die Rechnung mit einem Plus von knapp 425’000 Franken wurde diskussionslos genehmigt. Das Ergebnis fällt um 841’000 Franken besser aus als budgetiert. Vor allem höhere Steuererträge haben dazu beigetragen.

Das zweite Traktandum war die Totalrevision der Besoldungsverordnung. Die Entschädigung für das Vizepräsidium wurde um 2500 Franken gesenkt, Gemeinderatsmitglieder erhalten 1000 Franken mehr. Neu ist, dass die Gemeinderatsentschädigung in der beruflichen Vorsorge versichert ist. «Sehr oft muss das Pensum der Erwerbstätigkeit reduziert werden, um all den mit dem Amt verbundenen Verpflichtungen nachkommen zu können», begründete Gemeindepräsident Martin Lips die Anpassung. Die Verordnung wurde einstimmig angenommen.

Zum Schluss schaute Lips auf die vergangenen vier Jahre zurück. Legislaturziele wie der Werkhof, der Umbau der Liegenschaft Alte Brücke 1 und das papierlose Büro seien erreicht worden. Andere Ziele sind noch pendent, etwa die Begegnungszone oder die Wertstoffsammelstelle. Informiert hat Lips auch über den geplanten Skatepark. Die Standortfrage verzögert das Projekt.

