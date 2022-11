Neuaufbau Waldhütte – Rotarier leisten Fronarbeit bei der Spitalwaldhütte Anfangs November trafen sich die handwerklich talentiertesten und wetterresistenten Mitglieder des Rotary Club Zürcher Unterland zum Hands On Projekt bei der Waldhütte Bülach. Rotary Club Zürcher Unterland

So sieht es im Innern der neuen Waldhütte aus. Foto: PD

Unter der kompetenten Führung des Forstbetriebes der Stadt Bülach leisteten die beiden ortsansässigen Service Clubs Lions und Rotary beispielhafte Fronarbeit für die Öffentlichkeit. Miteinander haben sie die neue Aussenmöblierung der Waldhütte in Angriff genommen. Ob Sägen, Schleifen oder Zimmern – es wurde kräftig angepackt und trotz der winterlichen Temperaturen wurde sprichwörtlich im Schweisse des Antlitzes gearbeitet. Natürlich war auch umsichtig für das leibliche Wohl auf Platz gesorgt, so dass in den Pausen der freundschaftliche Austausch gebührend gepflegt werden konnte.

Die Spitalwaldhütte brannte vor zwei Jahren komplett nieder. Das Gemeinschaftswerk besagter Institutionen machen einen Wiederaufbau möglich. Die persönliche Arbeitsleistung unterstreicht das gute Einvernehmen und das Engagement aller Beteiligten.

