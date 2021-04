Prix-Courage-Empfänger aus Kloten erneut aktiv – Rote Karte für Gewalt gegen Frauen Lässt Corona es zu, findet Ende August in Wettingen ein Charity-Fussballmatch mit Grössen aus diesem Sport statt. Unterländer aus Gesundheitsberufen geniessen gratis Eintritt. Beatrix Bächtold

Jonny Fischer von Divertimento (links) fungiert als Helfer für den Event, den Remo Schmid und sein Verein Play for Charity Ende August planen. Foto: Jasmin Jenni

Drahtzieher des Spektakels ist Remo Schmid aus Kloten. Seit er 2017 eine Frau gegenüber einem Gewalttäter verteidigte und dafür den Prix Courage verliehen bekam, setzt er sich für «Gewalt gegen Frauen» ein. Als Finalist des Männerwettbewerbs Swiss Men’s Award organisierte er bereits 2020 ein Charity-Turnier im Zürcher Letzigrund. Vom Erfolg beflügelt, will er nun bald etwas Ähnliches durchführen.

Im Dienst einer guten Sache

In den Teams werden ehemalige Spieler der Fussballnationalmannschaft sowie Prominente und Fifa-Legenden gegeneinander antreten. Ob Rassismus, Gewalt und sexuelle Belästigung gegen Frauen, benachteiligte Kinder oder geschundene Tiere – Remo Schmid als Networker vertritt seine Meinung gern gegen aussen. «Mit der daraus resultierenden Bekanntheit poliere ich nicht mein Ego. Vielmehr stelle ich mein Netzwerk in den Dienst einer guten Sache. Ich will die Massen sensibilisieren, mobilisieren und so erreichen, dass die Gesellschaft der Gewalt gegen Frauen die Rote Karte zeigt», erklärt der Mittdreissiger. Durch geschickten Einsatz von Social Media und mithilfe der grossen Bandbreite von Sponsoren, Gönnern und Promis plant er, diesmal über zwei Millionen Menschen zu erreichen.