Schulgemeindeversammlung Dänikon-Hüttikon – RPK bewirkt aufsichtsrechtliches Verfahren gegen Schulpflege Die erschwerte Prüfung der Jahresrechnung 2019 zieht Folgen nach sich. Von der Mehrheit der Stimmbürger wird die Schulpflege jedoch unterstützt. Astrit Abazi

Die Schule Rotflue zwischen Dänikon und Hüttikon ist nicht zum ersten Mal Schauplatz für Streitereien, wenn es ums Geld geht. Foto: Sibylle Meier

Es harzt bei der Zusammenarbeit mit der Primarschulpflege Dänikon-Hüttikon, lautet die Anschuldigung seitens Rechnungsprüfungskommission (RPK). Zu viele Sitzungen, fehlende Dokumente, Unterlagen wurden zu spät nachgereicht. Kurz: keine guten Voraussetzungen für die Prüfung der Jahresrechnung 2019. Der Schulgemeindeversammlung vom Mittwoch empfahl man deshalb auch, diese abzulehnen. Die erschwerenden Umstände wurden beim Bezirksrat Dielsdorf gemeldet, womit man unabsichtlich über das Ziel hinausschoss und ein aufsichtsrechtliches Verfahren auslöste.

«Der Antrag zur Nichtgenehmigung ist ein Ausdruck politischer Missbilligung. Eine Ablehnung der Jahresrechnung 2019 hat keine unmittelbaren Folgen», leitete Urs Schmidt, Präsident der RPK ein. «Wir sind immer noch an einer guten Zusammenarbeit mit der Primarschulpflege interessiert.» Zwar sei man sich der erschwerenden Umstände, bewirkt durch die Corona-Pandemie, bewusst. «Die Mitglieder der Primarschulpflege sowie der RPK sind allerdings vom Volk gewählt und haben eine Aufgabe, die es zu erfüllen gilt.»

Obwohl die Jahresrechnung von einer externen Revisionsstelle geprüft und zur Genehmigung freigegeben wurde, hielt die RPK an ihrem Antrag fest. Während der gesamten Prüfungsperiode sei der RPK die Einsicht in die Unterlagen erschwert oder gar verweigert worden. Erst nach Ablauf der Frist. «Wir wissen heute immer noch nicht alles», meinte Schmidt. Eine Anfrage beim Bezirksrat hatte dann zwangsläufig dazu geführt, dass dieser nun auch auf den Plan getreten ist. «Es ging nicht darum, der Schulpflege eins reinzuhauen. Aber es ist jetzt nun mal so.»

In der Turnhalle der Schule Rotflue bildeten sich zwei Fronten: Eine Seite sah den Antrag der RPK als Alarmzeichen, so auch Gemeinderat Christian Lucek (SVP) aus Dänikon. Aus Hüttikon stellte sich Oliver Wiederkehr, dort ebenfalls im Gemeinderat, dagegen auf die Seite der Schulpflege. Dies zeigte sich auch bei der Abstimmung: Von den 71 anwesenden Stimmberechtigten stimmten nur 40 Personen für die Genehmigung der Jahresrechnung.

Obwohl die Jahresrechnung 2019 doch noch angenommen wurde, will Stefan Schumacher, Präsident der Primarschulpflege, die Situation nicht beschönigen: «Es ist ungünstig, und wir bedauern sehr, dass es so weit gekommen ist.» Er weist auch darauf hin, dass es ein knappes Ergebnis war: Fast die Hälfte der Bevölkerung hat die Rechnung abgelehnt. «Es besteht Bedarf an Verbesserung, und wir arbeiten daran. Dass wir jetzt so viel Zeit in das aufsichtsrechtliche Verfahren investieren müssen, ist natürlich schade. Aber wir nehmen das ernst.» Nun hofft die Schulpflege, dass man der Sache dennoch etwas Gutes abgewinnen kann: «Wir sehen das jetzt als Chance, die Unstimmigkeiten mit der RPK zu klären und stehen bereits wieder in einem guten Austausch.»