Artensterben im Unterland – Rückgang der Vogelwelt in 100 Jahren Baumpieper und Rebhühner waren einst alltägliche Vögel. Ein Bericht von Birdlife Schweiz zeigt den dramatischen Rückgang vieler Vogelarten auf und erklärt die Gründe. Anna Bérard

Bis 1950 war der Steinkauz im Zürcher Unterland noch weitverbreitet. Als der Bund Tausende Obstbäume fällen liess, verschwand auch die kleine Eule. Foto: Michael Gerber

Vor 100 Jahren war in der traditionellen Kulturlandschaft das trillernde Lied des Baumpiepers fast überall zu hören. Grauammern sangen auf den Hecken, während Rebhühner in den Getreidefeldern ihren Nachwuchs aufzogen. In den Obstgärten wohnten Steinkauz und Wendehals. Der Raubwürger brütete im Ried und der Rotkopfwürger in den Baumgärten. In den Feuchtgebieten waren Bekassine, Grosser Brachvogel und Braunkehlchen zu Hause.