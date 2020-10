Wallisellen verliert 0:3 – Rückschlag nach drei guten Spielen Das Team von Trainer Maurizio Fede unterliegt zu Hause Wiesendangen in der Gruppe 2 der 2. Liga. Schon am Samstag könnten die Glattaler wieder gewinnen. red

Der Walliseller Elez Shakjiri musste gegen Wiesendangen vorzeitig verletzt vom Platz. Foto: Raisa Durandi

Rückschlag für Wallisellen. Nach drei guten Spielen, einem Sieg in Wetzikon, einer 2:3-Niederlag zu Hause gegen den FC Schaffhausen mit dem letzten Tor in der Nachspielzeit, nachdem Wallisellen zuvor zwei gute Torchancen ausgelassen hatte und der knappen 1:2-Niederlage in Dübendorf, verloren die Glattaler nun zu Hause gegen Wiesendangen in einer Nachtragspartie 0:3. Die Gäste feierten dabei in ihrem siebten Meisterschaftsspiel in dieser Saison erst den zweiten Sieg. «Unsere Leistung war leider schwach», bilanzierte Wallisellens Trainer Maurizio Fede nach Spielschluss. Mittelverteidiger Luca Crusi sah in diesem Match drei Hauptdefizite bei sich und seinen Mannschaftskollegen. «Wir waren gegen Wiesendangen zu wenig konzentriert und in den Zweikämpfen und bezüglich Spielintelligenz schwächer», meinte der Captain.