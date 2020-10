Zwei Heimspiele statt eines Infos einblenden

Da der Match gegen den HC Sierre vom Freitag wegen der Quarantäne der Walliser ausfällt, wäre das Spiel gegen La Chaux-de-Fonds heute eigentlich das letzte Heimspiel für Kloten vor der Pause. Dem ist aber nicht so: Statt Sierre kommt am Freitag (30.10.) der SC Langenthal nach Kloten. Die Oberaargauer machten am 11. Oktober ihre erste Aufwartung in der Swiss Arena – und verloren 1:5. Dass die für den 2. Dezember geplante Begegnung vorgeholt wird, ist nur in zweiter Linie wegen Corona. Denn Langenthal eliminierte im Cup den EV Zug und spielt den Viertelfinal (gegen den Sieger aus Lugano - ZSC) entweder am 30. November oder am 1. Dezember. Den letzten Match vor der Länderspielpause (ohne Länderspiele) trägt Kloten am Sonntag in Winterthur aus. Die Winterthurer sind noch in Quarantäne, sie spielen am Donnerstag (29.10.) ihr erste Partie nach dem Unterbruch gegen Langenthal. Für Klotens Match gegen Sierre ist noch kein Ersatzdatum festgelegt. (jch)