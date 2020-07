Abo Besuch im digitalen Klassenzimmer

Das neue Fach «Medien und Informatik» wird seit diesem Schuljahr in der fünften Primarklasse unterrichtet. Neben einem kritischen Umgang mit neuen Medien lernen die Schüler und Schülerinnen die Welt des Internets und erste Programmierbefehle kennen. In der Schule Wisacher in Hochfelden nahmen die Schüler Wissensportale genauer unter die Lupe.