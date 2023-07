Gemeinde Winkel – Rücktritt aus der Schulpflege Daniel Sousa (FDP) tritt aus der Schulpflege Winkel zurück. Eine Nachfolge wird gesucht. red

In Winkel kommt es zu einer Ersatzwahl in die Primarschulpflege. Daniel Sousa (Jahrgang 1989) verlässt die Behörde. Er gehört dieser seit 2018 an und wurde 2022 wiedergewählt. Er ist Mitglied der FDP und leitet das Ressort Schulergänzende Betreuung.

Wahlvorschläge für eine Nachfolge für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 können beim Gemeinderat Winkel bis spätestens 14. August um 12 Uhr eingereicht werden. Eine stille Wahl ist möglich. Sofern eine Urnenwahl durchgeführt wird, findet der erste Wahlgang am Sonntag, 22. Oktober, ein allfälliger zweiter Wahlgang am Sonntag, 19. November, statt.

