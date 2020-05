Kunstturnen – Rücktritt von Marco Rizzo Mit dem Embracher haben sich ebenso die drei Kunstturnerinnen Ilaria Käslin, Thea Brogli und Fabienne Studer entschieden, vom Spitzensport zurückzutreten.

Marco Rizzo von der Kutu Freienstein-Rorbas turnt am Pauschenpferd. Harald von Mengden

Der 27-jährige Marco Rizzo von der Kutu Freienstein-Rorbas war seit 2013 Mitglied des Schweizer Nationalkaders. Er vertrat die Schweiz an den Europameisterschaften 2015 in Montpellier (FRA) und an den Europäischen Spielen 2015 in Baku (AZE). Als Ersatzturner des Schweizer Olympia-Teams 2016 absolvierte Rizzo die ganze Vorbereitung und war auch während den Olympischen Spielen vor Ort in Rio de Janeiro. Als Junior war er Teil der Mannschaft, die an der EM 2010 die Silbermedaille holte. Die Schweizer Meisterschaften 2015 in Winterthur, an der er Silber im Mehrkampf gewann, nennt er als schönsten Wettkampf seiner rund 20-jährigen Turnlaufbahn.