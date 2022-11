Menschen im Unterland – Ruedi Hafner, Veloladenbesitzer aus Wallisellen Die Begeisterung fürs Velofahren packte ihn früh. Die Begeisterung fürs Velo ebenfalls. Beides ist bis heute geblieben. Raisa Durandi

Ruedi Hafner in seinem Geschäft in Wallisellen. Foto: Raisa Durandi

«Für mich ist wichtig, dass ich die Menschen zum Radfahren motivieren kann», sagt Ruedi Hafner. Für ihn selbst bedeutet Motivation zum Beispiel, aufs Rad zu sitzen. Es gebe nämlich nichts Schöneres, als auf einem Rennvelo durch das Zürcher Unterland zu flitzen und den Kopf zu lüften. «Während des Fahrens kommen mir immer die besten Ideen.»

Seine Begeisterung fürs Velofahren ist sofort zu spüren. Schon als Jugendlicher bestritt er erfolgreich Eliteamateurrennen, tüftelte in seiner Garage an Velos und verkaufte als 16-Jähriger sein erstes selbst gebautes Velo an seinen Gewerbeschullehrer. Die Präzisionsarbeit hat er in der Ausbildung als Maschinenmechaniker gelernt. Sein Geschäft Hafner’s Rad feiert nächstes Jahr das 30-Jahr-Jubiläum.

