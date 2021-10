Todesfall im Kantonsrat – Ruedi Lais ist gestorben Die heutige Zürcher Kantonsratssitzung begann mit einer Schweigeminute: Der SP-Politiker ist am Wochenende verstorben. Tina Fassbind UPDATE FOLGT

Starb am Wochenende: SP Politiker Ruedi Lais

Ruedi Lais ist am Wochenende an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Die Nachricht vom Tod des langjährigen SP-Kantonsrats erschüttert seine Ratskollegen. «Wir alle sind bestürzt und traurig», schreibt sein SP-Kantonsrat Felix Hoesch auf Twitter. Auch Parteikollege Nick Glättli ist traurig über Lais Ableben. «Sein Engagement hat mich extrem beeindruckt», schreibt er auf Twitter. In der Nachmittagssitzung des Kantonsrats ist eine Würdigung für Lais geplant.

Beim 68-jährigen Ruedi Lais aus Wallisellen, seit dem Jahr 2000 im Kantonsrat, wurde vor zwei Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert. Er hat eine schwere Operation, Chemotherapien und Bestrahlungen hinter sich. 2023 sollte er das Ratspräsidium antreten. Am Wochenende ist er verstorben.

