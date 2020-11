Niederlage vor Gericht – Rümlang darf Valet-Parking nicht verbieten Der Artikel in der Rümlanger Bau- und Zonenordnung, welcher Valet-Parkings verbietet, verstösst laut Baurekursgericht gegen die Bundesverfassung. Das Urteil könnte auch Folgen für andere Gemeinden haben. Flavio Zwahlen

Vier statt nur zwei Fahrten entstehen beim Valet-Parking, weil die Autos von Reisenden nicht im Flughafenparkhaus bleiben, sondern von privaten Firmen auf externe Parkplätze in der Region gebracht werden. Foto: Johanna Bossart

Das rot-schwarze moderne Gebäude sticht im sonst eher vom grau dominierten Rümlanger Industriegebiet ins Auge. Das Dienstleistungszentrum der Cotra Autotransport AG wurde erst vor ein paar Jahren fertig gebaut und grenzt direkt an den Einkaufskomplex mit Migros und Aldi. Was man auf den ersten Blick nicht erkennt: Im und auf dem Gebäude stehen insgesamt 769 Parkplätze zur Verfügung. Diese werden in erster Linie für den Umschlag und die Lagerung von Fahrzeugen von Mietwagenfirmen verwendet. Einen Teil dieser Parkplätze, konkret 336 davon, hat Cotra inzwischen in eine Off-Airport-Parkierungsanlage – auch bekannt als Valet-Parking – umgenutzt. Denn das Tochterunternehmen Airportparking (Schweiz) AG ist eines der beiden von der Flughafen Zürich AG zugelassenen Drittunternehmen, welches Off-Airport-Parking-Services mit eigener Infrastruktur betreiben darf. Das heisst: Das Unternehmen verfügt im Parkhaus P3 über eigene Umschlagparkplätze sowie Schaltereinrichtungen. Hier geht es zur Firmen-Reportage.