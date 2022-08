Coop Bau+Hobby ist Geschichte – Rümlang hat nun einen Jumbo Diese Woche wurde die Beschriftung des Baumarkts in Rümlang ausgetauscht. An einigen Stellen drückt die Vergangenheit aber noch durch. Alexander Lanner

Die Baumarktkette Jumbo ersetzt seit dieser Woche die Filiale von Coop Bau+Hobby im Rümlanger Riedmatt Center. Foto: all

Das Riedmatt Center in Rümlang hat einen neuen Mieter: die Baumarktkette Jumbo. Das Logo mit dem blauen Elefanten prangt seit dieser Woche gross an der Fassade und auf dem Dach des Gebäudes. Bei genauerer Betrachtung vor Ort ist der alte Mieter noch zu erkennen. An den Schaufenstern steht an einigen Stellen noch immer Coop Bau+Hobby.