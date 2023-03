Freuen können sie sich trotzdem – Rümlang haut beim Budget richtig daneben Rümlang hat sich verrechnet. Immerhin aber auf erfreuliche Weise: Die Jahresrechnung schliesst um den Faktor 1074 besser als angenommen.

Da hat sich der Gemeinderat Rümlang ziemlich verschätzt. Stören dürfte sich daran aber kaum jemand, denn das Resultat fällt zugunsten der Gemeinde aus. Der Gemeinderat selber schreibt in einer aktuellen Mitteilung von einem «erfreulichen Ergebnis». Die Rede ist von der Jahresrechnung 2022. Diese wurde nun zuhanden der Vorprüfung durch die Rechnungsprüfungskommission sowie zuhanden der Gemeindeversammlung im Juni 2023 verabschiedet.

Geplant war in Rümlang ein Ertragsüberschuss – also ein Minus – von 6200 Franken. Tatsächlich entstanden ist ein Ertragsüberschuss – also ein Plus – von 6,62 Millionen Franken. Eine Verbesserung um Faktor 1074, oder mathematisch korrekt: minus 1074.

Doch wie konnte es dazu kommen? «Höhere Einnahmen in der Grundstückgewinnsteuer, tiefere Ausgaben im Sozialbereich sowie die Abrechnung verschiedener Steuerausscheidungen durch den Kanton haben im Wesentlichen zum Resultat geführt», heisst es in der Mitteilung. Der Gemeinderat werde das Resultat anlässlich der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2023 erläutern.

Hochwasserschutz für 2 Millionen Franken

Ebenfalls an der Gemeindeversammlung im Juni 2023 wird der Kreditantrag über 2,08 Millionen Franken für das Hochwasserschutzprojekt «Haldenbach» besprochen. Der Gemeinderat hat dem Antrag zugestimmt und wird diesen etwa Mitte Mai erläutern.

red

