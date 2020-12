Sammelsäcke für Plastik – Rümlang investiert ab 2021 in Plastik-Recycling Mittels neuer Sammelsäcke, die auf der Gemeinde ab 1. Januar erhältlich sind, will Rümlang einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Teils kann man Obst und Gemüse im Grossverteiler noch ohne Plastikeinschweissung – oder dann mit Plastiksack – kaufen. Bild aus dem Glattzentrum in Wallisellen. Archivfoto: Urs Jaudas

Plastikmüll entsteht schnell – ein Grossteil der täglich konsumierten Lebensmittel kommt bereits in einer Plastikverpackung daher. Dennoch haben zahlreiche Gemeinden keine Recycling-Möglichkeit für Plastikabfall. Dabei gilt die Schweiz als Recycling-Weltmeisterin. Nun führt Rümlang am 1. Januar Sammelsäcke für Plastikabfall ein. Für 25 Franken pro 10-Sack-Rolle können diese ab Jahresbeginn auf der Einwohnerkontrolle und bei der Sammelstelle gekauft werden. Damit will die Gemeinde einen Teil zum Klimaschutz beitragen, wie der «Rümlanger» berichtet.