Bundesasylzentrum Haselbach - Rümlang muss im Moment keine Asylsuchenden mehr unterbringen

Angst vor Asylzentrum mobilisiert

Grossaufmarsch am Dienstag in Rümlang: Die für viele ernüchternde Asylinfo mit Regierungsrat Mario Fehr und der Vizedirektorin des Staatssekretariats für Migration, Barbara Büschi, begann hitzig, aber endete nach zwei Stunden und trotz vieler Emotionen doch in geordneten Bahnen.