Rümlang – Pfeilschnelles Volksfest mit Tradition Die Armbrustschützen Rümlang luden die Bevölkerung zum Volksschiessen ein. Der Anlass hat Tradition, die so alt ist, wie der Verein selbst und gehört schon beinahe zum Dorfbild von Rümlang. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

An den vier Tagen versuchten sich über 160 Gäste im Umgang mit der Armbrust. Foto: PD

Die Armbrustschützen Rümlang durften über 160 Gäste – Zuschauer und Begleitpersonen nicht mitgerechnet – in ihrer Schiesssportanlage an der Schützenstrasse begrüssen. Während die einen voller sportlichem Ehrgeiz die Pfeile mit höchster Konzentration ins Scheibenzentrum schnellen liessen, brannten andere einfach darauf, wieder einmal mit der Armbrust, einem hochtechnischen Sportgerät, ein paar Pfeile abgeben zu können.

Einige Erleichterungen sind erlaubt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Volksschiessens wurden selbstverständlich nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Jeder Schützin und jedem Schützen wurde während der Absolvierung des Schiessprogramms ein persönlicher Betreuer zur Seite gestellt. Die Zielvorrichtung und das korrekte Zielen, die Ausrichtung der Armbrust, die Schussauslösung und ein paar weitere wichtige Details wurden erklärt und erst dann der erste Pfeil aufgelegt. «Natürlich werden den Volksschützen einige Erleichterungen zugestanden. So dürfen sie ihr Schiessprogramm sitzend und mit aufgelegter Armbrust absolvieren und die Armbrust wird durch die betreuende Person gespannt», erklärte der Präsident der Armbrustschützen Rümlang, Andreas Caviezel. «Aber zielen und den Pfeil auslösen müssen sie dann selbst.»

Persönliche Betreuung durch die Weltmeisterin

Die Armbrustschützen Rümlang haben in der laufenden Saison durch gute Vereinsresultate und vor allem auch durch hervorragende Leistungen ihrer einzelnen Vereinsmitglieder an mehreren nationalen und internationalen Wettkämpfen auf sich aufmerksam gemacht. Diese Sportlerinnen und Sportler haben sich auch während dem Volksschiessen gezeigt, aktiv Hand angelegt und sich als Helfer zur Verfügung gestellt. Und so hatten einige Teilnehmer das Glück, von der frischgebackenen Schweizermeisterin, der amtierenden Weltmeisterin und der den aktuellen Weltcup anführenden Armbrust-Sportschützin Joëlle Baumgartner betreut zu werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.