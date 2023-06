Fussball: Spitzenduell in der 3. Liga – Rümlang spielt um den Aufstieg mit Das Team von Trainer Getoar Sallauka hat Leader Töss 2:1 geschlagen und nun gleich viele Punkte wie die Winterthurer. Aber mehr Strafpunkte – dafür ein leichteres Schlussprogramm. Markus Wyss

Rümlang bremst den Gruppenleader aus: Lirim Etemi (links) lässt Kristian Koci vom FC Töss im Zweikampf geschickt auflaufen und feiert mit seinem Team einen 2:1-Erfolg. Foto: Enzo Lopardo

Der SV Rümlang sorgte zwei Meisterschaftsrunden vor Saisonschluss in der Gruppe 4 der 3. Liga für Spannung. Etwas überraschend und auch glücklich gewannen die Unterländer bei Tabellenführer Töss. Nun liegen beide Widersacher punktgleich an der Tabellenspitze. Die Winterthurer werden mit sechs bis acht Strafpunkten weniger in die beiden letzten Meisterschaftspartien in Oberglatt und zu Hause gegen Wallisellen gehen. Dafür wartet auf Rümlang mit Pfäffikon 2 und Glattal Dübendorf das einfachere Schlussprogramm.