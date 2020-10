Zeitreise – Rümlang spielte 1970 eine Rolle in «Das sexte Programm» Der Filmdreh unter der Regie von Louis Jent brachte auch das Traumpaar der 1950er- und 1960er-Jahre, Nadja Tiller und Walter Giller, ins Unterland. Sharon Saameli

Rümlang spielte im Oktober 1970 eine Rolle im Film «Das sexte Programm». Foto: Keystone

Am 26. Oktober 1970 stehen die Schauspielerin Nadja Tiller und ihr Ehemann Walter Giller zusammen mit Louis Jent auf einem Feld vor Rümlang. Vor exakt 50 Jahren hatte die Unterländer Gemeinde also einen prominenten Platz im Filmdreh – es war dasselbe Jahr, in dem die römisch-katholische Kirche St. Peter an der Rümelbachstrasse vom Architekten Bernhard Weis fertiggestellt wurde. Rümlang hatte dazumal 5677 Einwohnerinnen und Einwohner (2019 sind es schon 8229).

Louis Jent erarbeitete in diesem Jahr freilich nichts Kirchliches. Vielmehr beendete er den Dreh für seine Komödie «Das sexte Programm», mit der er in der Schweiz und in Deutschland einem grossen Fernsehpublikum bekannt wurde. Es handelte sich denn auch um eine Co-Produktion des Zweiten Deutschen und des Schweizer Fernsehens. Darin ist, wie der Titel es bereits antönt, eine Sexkommune eine der zentralen Schauplätze. In einer Sendung im Schweizer Fernsehen beschreibt der Regisseur seine Intention folgendermassen: «Der Film ist eine Unterhaltungssendung, in der ich versuche, nicht nur Ablenkungsunterhaltung zu liefern, sondern dass der Zuschauer mitdenken kann, [dass er] nachdenken kann über die Kommerzialisierung und Verpolitisierung der sogenannten Sexwelle.» Er wollte eine kritische Unterhaltungssendung machen, die trotzdem komisch sei.