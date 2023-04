Aktion gegen Deponiepläne – Rümlang stellt Ultimatum an Waldbesetzer Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen das Camp im Wald von Rümlang nicht bis zur gesetzten Frist räumen. Die Gemeinde reagiert mit einem Ultimatum. Thomas Mathis

Das Schild «Rümi bleibt» steht am Eingang zum Camp. Foto: Sibylle Meier

Vom Waldweg in der Nähe der Deponie Chalberhau bei Rümlang führte am Dienstagnachmittag noch ein sumpfiger Trampelpfad zum Camp Rümi. Am Mittwochmorgen war der Weg bereits mit Paletten ausgebaut. Es scheint, als ob die Aktivistinnen und Aktivisten bleiben möchten. Und das haben sie vorerst auch vor.