Abstimmung in Rümlang – Rümlang stimmt im Corona-Jahr über 12-Millionen-Bau ab Die Primarschule Rümlang bringt den Neubau der Heilpädagogischen Schule vor die Stimmbevölkerung – doch der ist umstritten. Das sind die Gründe. Sharon Saameli

So könnte die neue Heilpädagogische Schule in Rümlang dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Am 29. November ist Abstimmungssonntag. In Rümlang steht auch kommunal eine wichtige Entscheidung an: Die Primarschule Rümlang beantragt den Bau eines neuen Schulhauses für die Heilpädagogische Schule (kurz HPS). Kostenpunkt: 12 Millionen Franken. Aktuell ist die HPS in verschiedene Räume der Primarschule und des Kindergartens eingemietet. Diese verzettelte Raumsituation soll nun endlich behoben werden. Auch angesichts dessen, dass die Zahl der Schulkinder in der Gemeinde steigt: In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl an der Primarschule allein um 54 Prozent, bis 2023 rechnet die Schule nochmals mit 8 Prozent mehr Kindern. Besteht das Projekt die Feuertaufe an der Urne, könnte im Sommer kommenden Jahres bereits der Bau beginnen und der Bezug im Herbst 2022 stattfinden.