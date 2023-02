Umstrittene Schranke – Rümlang unterbricht Industriestrasse für Durchgangsverkehr Die Schranke, welche die Industriestrasse in Rümlang für den Durchgangsverkehr sperrt, darf bleiben. Allerdings anders als ursprünglich geplant.

Mit dem Bau der Deponie Chalberhau sowie der Zufahrtsrampe Knoten Birchstrasse wurde die Auflage erteilt, die Industriestrasse für den Durchgangsverkehr zu unterbrechen. Das Projekt wurde festgesetzt, aber nie rechtskräftig, wie aus einer aktuellen Mitteilung der Gemeinde Rümlang hervorgeht. Denn Gewerbebetriebe in der unmittelbaren Umgebung haben gegen die Unterbrechung mittels Schranke rekurriert. Das Baurekursgericht hiess den Rekurs im Wesentlichen gut. Und zwar mit der Begründung gut, dass die Schranke dem Verhältnismässigkeitsprinzip zuwiderlaufe. Zuerst müsse nachgewiesen werden, dass eine mildere Massnahme, namentlich ein Fahrverbot mit Zubringerdienst, nicht genügen würde.

Diesen Entscheid zogen die Gemeinde Rümlang und das Bundesamt für Strassen (Astra) an das Verwaltungsgericht weiter. Dieses stützte den Weiterzug und bestätigte die Festsetzung des Gemeinderates. Damit waren aber die Rekurrenten nicht einverstanden. Sie zogen den Entscheid an das Bundesgericht weiter, wo er unmittelbar danach sistiert wurde, nachdem die Gemeinde den Rekurrenten die Überprüfung des bisherigen Projektes in Aussicht stellte.

In Kooperation mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) und den Rekurrenten wurde schliesslich ein neues Schrankenprojekt ausgearbeitet. Die Schranke öffnet sich mittels Induktionsschlaufen, was einen ungehinderten Zubringerdienst zu den Gewerbebetrieben im Industriegebiet Eich ermöglicht. Die direkte Durchfahrt zur Autobahn oder nach Opfikon ist dagegen verboten und wird durch eine Signalisation vor und hinter der Schranke angezeigt.

Verkehrsteilnehmende, die sich nicht an die Strassenverkehrsvorschriften halten und die Industriestrasse als reine Durchfahrt benützen, werden mittels Schildererkennung erfasst und angezeigt. Die Nummernschilder der Firmenfahrzeuge, die passieren dürfen, werden im System hinterlegt – so werden für deren Eigentümerinnen und Eigentümer keine Bussen fällig. Die Schranke ist seit dem 2. August 2022 in Betrieb. Die Rückmeldungen seien durchwegs positiv, teilt die Gemeinde Rümlang mit. Das Projekt ist nun direkt festgesetzt worden. Dies vor dem Hintergrund der Rechtssicherheit der bestehenden Lösung. Einsprachen sind während 30 Tagen ab Datum der öffentlichen Auflage möglich.

red

