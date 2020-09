Gemeindeversammlung Rümlang – Rümlang wagt die Investition – trotz schwieriger Finanzen An der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend gaben die Stimmberechtigten ihr Ja zum Haus Rümelbach. Unter einer Bedingung. Sharon Saameli

Das Haus Rümelbach darf gebaut werden: Die Gemeindeversammlung gab am Mittwochabend ihr Ja zum Mehrgenerationenhaus. Visualisierung: PD

In schwierigen finanziellen Zeiten ein 4,7-Millionen-Franken-Projekt vorzuschlagen, braucht Mumm. Der Rümlanger Gemeinderat traute sich etwas und kam damit durch. Dem gingen aber zwei Probleme voraus – und eine lange Diskussion. So lang, dass sie erst per Ordnungsantrag beendet wurde.