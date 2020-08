Gemeinde gegen EKZ – Rümlang wehrt sich gegen geplantes Unterwerk Bald könnte Rümlang zum grössten Rechenzentrumsstandort der Schweiz werden. Das benötigt mehr Strom – doch die Gemeinde wehrt sich gegen ein neues Unterwerk. Sharon Saameli

Wo heute noch Mais gedeiht, wollen die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) ein Unterwerk errichten. Das passt nicht in die Visionen der Gemeinde Rümlang. Foto: Balz Murer

Unweit vom Areal des Zürich Openair, im Rümlanger Bäuler, schiessen in den kommenden Jahren mehrere Gebäude in die Höhe. Denn gleich zwei in der Region angesiedelte Datenzentren, die Interxion AG und die NTT Global Data Centers Switzerland AG, planen Erweiterungsbauten – und sie dürften Rümlang zum grössten Rechenzentrumstandort der Schweiz machen.