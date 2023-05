Swiss-Trophy Armbrust 30m – Rümlanger ohne Podestplatz Die Swiss-Trophy mit der Armbrust auf die 30m-Distanz ging am 27. Mai in auf dem Schiessplatz Seen-Gotzenwil in Winterthur in die dritte Runde. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Joëlle Baumgartner (links) und Yoric Pisa haben sich für die nächste Runde so einiges vorgenommen. Foto: PD

In den ersten 30 Schuss in der Stehend-Wertung musste Joëlle Baumgartner (ASV Rümlang) zu viele Tiefschüsse kassieren und konnte nicht an ihre Leistungen der beiden ersten Trophy-Runden anschliessen. Während sie in Frauenfeld mit 285 Punkten und in Unterägeri 277 Stehend-Punkten aufwarten konnte, musste sie sich in Winterthur mit 273 Punkten begnügen und lag damit nach dem Stehend-Durchgang auf dem siebten Zwischenrang.

Baumgartner liess sich nicht beirren und führte den Wettkampf konzentriert fort. Die zweiten 30 Schuss in der Kniend-Wertung liefen ihr besser und sie liess einen Pfeil nach dem anderen zielsicher ins Scheibenzentrum schnellen. Mit den 293 Kniend-Punkten lieferte sie das Tageshöchstresultat ab.



Am Podest vorbei geschrammt

Trotz ihrem Erfolg im Kniend-Programm reichte es dann doch nicht ganz aufs Podest. Die Gesamtpunktzahl von 566 Punkten brachten ihr den vierten Schlussrang ein.

Nach drei der gesamthaft fünf Swiss-Trophy-Durchgängen übernimmt Joëlle Baumgartner (ASV Rümlang) mit 1716 Punkten und acht Punkten Vorsprung die Führung im Gesamtklassement. Noch ist aber nichts entschieden und die Verteidigung der Führungsposition wird Baumgartner noch einiges abverlangen.

Pisa lief es nicht rund

Gesamthaft liessen sich in Winterthur drei U23-Juniorinnen und Junioren in die Startliste eintragen. Dem Nachwuchstalent Yoric Pisa (ASV Rümlang), der von der ersten Runde in Frauenfeld auf die zweite Runde in Unterägeri durch eine massive Leistungssteigerung aufgefallen war, konnte seinen Höhenflug nicht fortsetzen und musste sich mit 523 Punkten und dem letzten Platz begnügen.

Gesamthaft finden pro Saison fünf Swiss Trophy Wettkämpfe statt. Das Programm besteht jeweils aus 30 Schuss in der Kniend- und 30 Schuss in der Stehend-Stellung. Am Ende der Saison werden pro Teilnehmer die jeweils besten drei Wettkämpfe gewertet. Die nächste Swiss Trophy findet am 16. und 17. Juni in Aegerten (BE) statt.

