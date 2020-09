Juckerfarm in Kloten widmet Ausstellung der Schweiz – Rütlischwur, Wilhelm Tell – aber als Kürbisse Auf dem Römerhof der Juckerfarm in Kloten grüssen derzeit Figuren aus der Schweizer Geschichte das Publikum. Manuel Navarro

Insgesamt sieben Figuren aus Kürbissen sind auf dem Römerhof bei Kloten zu sehen. Hier etwa Wilhelm Tell und Sohn Walterli, kurz vor dem Apfel- beziehungsweise Kürbisschuss. Fotos: Francisco Carrascosa

Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn hat die Juckerfarm auf dem Römerhof in Kloten diese Woche ihre Ausstellung eröffnet. Der Star ist dabei der Kürbis in all seinen Formen und Farben. Er steht als Saisongemüse, aber auch als Material und Baustein im Zentrum der Ausstellung, die sich thematisch dieses Jahr der Schweiz widmet.