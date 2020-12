ÖV in Eglisau – Ruftaxi wird auf Eis gelegt In Eglisau wird in nächster Zeit kein Ruftaxi-Dienst eingeführt werden.

Die Ruftaxi-Lösung «Kollibri» kommt in Eglisau vorerst nicht zustande. Foto: Yvon Baumann

Postauto empfiehlt, die On-demand-Lösung «Kollibri» momentan nicht weiterzuverfolgen und stattdessen den aktuellen Fahrplan des Ortsbusses weiterzuführen. Um die Koordination der bereits eingeleiteten und den noch anstehenden Verkehrsmassnahmen sicherzustellen, möchte der Gemeinderat 2021 ein ganzheitliches Mobilitätskonzept erarbeiten, wie er in einer Medienmitteilung schreibt.

2017 hat der Gemeinderat zusammen mit eglisau60plus das Projekt «EgliMobil» lanciert und Anfang 2018 eine Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Da nicht alle Quartiere mit dem ÖV-Angebot erschlossen sind und das Angebot in den Randzeiten dürftig ist, war das Ziel der Umfrage, die Bedürfnisse der Bevölkerung herauszufinden und das Mobilitätsangebot in der Gemeinde zu verbessern. Die Mehrheit der Befragten wünschte sich ein Ruftaxi insbesondere für Einkaufsfahrten ins Bauelenzelg und ins Städtli. Zudem äusserten die Befragten das Bedürfnis, dass das Ruftaxi die Anbindung an die Bahnhöfe Hüntwangen-Wil und Eglisau sicherstellt.

Bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für ein Ruftaxi ist man auf das Pilotprojekt «Kollibri» von Postauto gestossen, einen Tür-zu-Tür-Shuttle, mit dem der Benutzer bequem per App (On-Demand) Fahrten buchen kann. «Kollibri» hat den grossen Vorteil, dass die organisatorischen Belange (Fahrerrekrutierung, Buchungen, App etc.) durch Postauto professionell sichergestellt ist und die Chance besteht, das Angebot in den bestehenden ÖV zu integrieren. Im Herbst 2019 wurde ein mehrtägiger Demobetrieb von «Kollibri» durchgeführt. Das Angebot hätte anschliessend während einer längeren Pilotphase getestet werden sollen.

Zwischenzeitlich hat Postauto weitere Abklärungen für eine feste Einführung eines Tür-zu-Tür-Shuttles vorgenommen und kam zum Schluss, dass seitens ZVV die Vorgabe bestehe, dass kein Tür-zu-Tür-Service angeboten werden darf, sondern dass die bestehenden Haltestellen bedient werden müssen. Postauto empfiehlt deshalb, die On-demand-Lösung momentan nicht weiterzuverfolgen und stattdessen den aktuellen Fahrplan des Ortsbusses weiterzuführen.

Ohne die Kooperation mit Postauto sieht der Gemeinderat keine realistische Perspektive, ein On-demand-Angebot zu realisieren. Um die Koordination der bereits eingeleiteten und den noch anstehenden Verkehrsmassnahmen sicherzustellen, möchte der Gemeinderat 2021 ein ganzheitliches Mobilitätskonzept erarbeiten.

