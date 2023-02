Ich sah das Licht in der Nacht, als ich an ihrem Fenster vorbeiging

I saw the light on the night that I passed by her window

Ich sah die flackernden Schatten der Liebe auf ihrem Rollo

I saw the flickering shadows of love on her blind

Sie war meine Frau

She was my woman

Als sie mich täuschte, sah ich zu und verlor den Verstand

As she deceived me, I watched and went out of my mind

Meine, meine, meine, Delilah

My, my, my, Delilah

Warum, warum, warum, Delilah

Why, why, why, Delilah

Ich konnte sehen, dass dieses Mädchen nicht gut für mich war

I could see, that girl was no good for me

Aber ich war verloren wie ein Sklave, den kein Mensch befreien konnte

But I was lost like a slave that no man could free

Bei Tagesanbruch, als dieser Mann wegfuhr, wartete ich

At break of day when that man drove away, I was waiting

Ich überquerte die Strasse zu ihrem Haus und sie öffnete die Tür

I crossed the street to her house and she opened the door

Lachend stand sie da

She stood there laughing

Ich fühlte das Messer in meiner Hand und sie lachte nicht mehr

I felt the knife in my hand and she laughed no more

My, my, my, Delilah

Why, why, why, Delilah

Also, bevor sie kommen, um die Tür aufzubrechen

So before they come to break down the door

Vergib mir, Delilah, ich konnte einfach nicht mehr

Forgive me Delilah, I just couldn't take anymore

My, my, my, Delilah

Why, why, why, Delilah

Vergib mir, Delilah, ich konnte einfach nicht mehr

Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore