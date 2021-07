Sturmschäden in Wallisellen – Es war einmal ein Wald Während sich in Wallisellen im Hardwald die Schäden in Grenzen halten, hat der Sturm im Richti­- und im Grindelwald grösste Zerstörungen hinterlassen. Alexander Lanner

Der Grindelwald im Süden Wallisellens ist noch immer gesperrt. Foto: Sibylle Meier

Dem Hardwald im Glattal hat der Sturm von letzter Woche merklich zugesetzt. Zahlreiche Bäume sind entwurzelt oder umgeknickt. Dennoch zeichnet Revierförster August Erni in einer ersten groben Bilanz kein Schreckensszenario. «Im Hardwald sieht es nicht so schlimm aus», sagt der Leiter des Forstreviers Hardwald und Umgebung bei Wallisellen. Rund 500 Kubikmeter Holz liegen auf dem Boden, schätzt Erni. Abgesehen von ein paar Schwerpunkten habe der Sturm zum Glück nicht flächendeckend gewütet. «Vor allem die Waldränder in Wallisellen sowie in Dietlikon entlang der Verbindungsstrasse nach Bassersdorf sind betroffen», erklärt Erni. In der Vergangenheit habe es aber Ereignisse gegeben, die im Wald viel mehr Schaden angerichtet hätten. «Der Nassschnee Ende Januar hat den Bäumen mehr zugesetzt. Und mit den Schäden, die der Orkan Lothar 1999 verursachte, sind die aktuellen Sturmschäden nicht zu vergleichen.»