Sanierungen am Flughafen – Rund um den Circle dreht sich 2022 alles um den Strassenbau Nächste Woche beginnt am Flughafen die Sanierung der Zu- und Wegfahrten. Bis im Spätherbst gibts neue Beläge, Stützmauern und Entwässerungsanlagen. Christian Wüthrich



Um den markanten Circle-Neubau am Flughafen werden im Laufe dieses Jahres die Strassen vollständig saniert. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Am Flughafenkopf bahnen sich umfassende Tiefbauarbeiten an. Wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt, werden in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) und der Flughafen Zürich AG die dortigen Autobahnanschlüsse sowie der ganze Butzenbüelring erneuert.

Mauern bei Autobahnausfahrt erneuern

In den kommenden Monaten werden alle Zu- und Wegfahrten des Flughafens in Etappen betroffen sein. Als Erstes werden ab der zweiten Februarwoche sogenannte Leitmauern bei der Autobahnausfahrt (von Zürich her) neu erstellt. Diese Arbeiten dauern insgesamt bis August. Der vom Kanton publizierte Zeitplan sieht zudem vor, dass ab März zeitgleich allgemeine Tiefbauarbeiten im Umfeld der betroffenen Strassen am Flughafen beginnen. Zudem wird ab Mitte März bis Ende April auch eine Stützmauer beim Bushof erneuert.