Vetropack-CEO zum Krieg – Russen haben Schweizer Glaswerk in Ukraine vermint Johann Reiter ist Boss der Vetropack-Gruppe mit Sitz in Bülach. An der Generalversammlung der Standortförderung Flughafenregion schilderte er die Lage am Standort in der Ukraine. Christian Wüthrich

Der CEO von Vetropack, Johann Reiter, gibt an der 10. Generalversammlung der Flughafenregion Zürich in der Stadthalle Bülach Einblicke ins Geschäften während Kriegszeiten. Foto: Christian Merz

Alles klebt an den Lippen von Johann Reiter. «Seit dem 24. Februar ist nichts mehr so, wie es war», sagt der CEO des international tätigen Bülacher Vetropack-Konzerns einen Auftritt als Gastreferent zum Thema Wandel am jährlichen Treffen des Wirtschaftsnetzwerks der Standortförderung Flughafenregion Zürich (FRZ). Am Mittwoch fand in der Stadthalle Bülach deren Generalversammlung statt.