Rücktritt wegen Ukraine-Krieg – Russischer Diplomat rechnet in Genf mit Putin ab und hofft nun auf die Schweiz Der 41-jährige UNO-Diplomat Boris Bondarev ist in Genf von seinen Posten zurückgetreten. Gegenüber Tamedia spricht er über seine Verzweiflung und seine Zukunftssorgen. Philippe Reichen aus Genf Charlotte Walser aus Davos

Die russische Delegation mit Boris Bondarev (rechts) bei einer UNO-Versammlung diesen Mai. Mark Henley/Panos Pictures Panos

«Endlich kann ich wieder sagen, was ich denke!» So kommentiert der russische Diplomat Boris Bondarev seinen Rücktritt als Berater bei der russischen UNO-Mission in Genf. Der 41-Jährige gab seinen Abgang am Montag in einem Statement auf Facebook und Linkedin bekannt. Gemäss eigener Darstellung ist er der weltweit erste russische Diplomat, der seinen Rücktritt aus dem diplomatischen Dienst öffentlich verkündet. Sein Rücktrittsschreiben habe er am Montagmorgen beim Botschafter eingereicht, sagt Bondarev auf Anfrage dieser Zeitung. Vielleicht habe er damit «eine Dummheit» begangen, aber der Entscheid sei in ihm seit dem 24. Februar gereift.