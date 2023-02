Interview mit Moldaus Präsidentin – «Russland führt einen hybriden Krieg gegen uns» Die moldauische Präsidentin Maia Sandu erklärt, wie Moskau einen Putsch in ihrem Land plante – und wieso es schwierig ist, die Propaganda aus dem Kreml zu bekämpfen. Nicolas Freund , Matthias Kolb

Warnt vor den imperialen Gelüsten Putins: Die moldauische Präsidentin Maia Sandu. Foto: Dumitru Doru (EPA)

Es war ein dramatischer Appell: In einer Rede an die Nation warnte Maia Sandu, die Präsidentin Moldaus, vor einem von Moskau orchestrierten Putsch – Russland hat Soldaten in der Separatistenregion Transnistrien stationiert und bezahlt für die Teilnahme an Demonstrationen gegen die Regierung. Die nationale Sicherheit, so Sandu, sei gefährdet. An der Sicherheitskonferenz in München bat Sandu EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sowie zahlreiche Regierungschefs um Hilfe für ihr Land. In Warschau traf sie US-Präsident Joe Biden, der anschliessend in seiner Rede über sie sagte: «Ich bin stolz, Ihnen und dem freiheitsliebenden moldauischen Volk beizustehen.»