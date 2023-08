Dringend nötige Exporte: Über die Hälfte des ukrainischen Getreides ging bislang in Entwicklungsländer. Foto: Getty Images

Am 17. Juli beschloss Russland, die Schwarzmeer-Getreideinitiative zu stoppen, die der Ukraine trotz des gegen das Land geführten Krieges seit einem Jahr die Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse ermöglichte. Die Initiative war in den Worten von UNO-Generalsekretär Guterres ein dringend benötigter «Hoffnungsstrahl».

Vor dem russischen Angriffskrieg stammte ein Fünftel der weltweiten Exporte von Gerste aus der Ukraine, beim Mais ein Sechstel und beim Weizen ein Achtel. Die russische Blockade der ukrainischen Häfen gefährdete deshalb die Nahrungsmittelversorgung vieler Länder. Die weltweiten Getreidepreise stiegen auf ein Rekordniveau.

Trotz Schwierigkeiten erreichte die Getreideinitiative ihre Ziele, nämlich, die Hauptroute für ukrainische Agrarexporte wieder zu öffnen und die globalen Nahrungsmittelpreise zu senken. Seit August 2022 konnten fast 33 Millionen Tonnen ukrainische Agrarerzeugnisse über das Schwarze Meer in 45 Länder exportiert werden. Die Preise sanken um etwa 25 Prozent.

Nur wenige Stunden nach dem Rückzug aus der Getreideinitiative begann Russland, gezielt die Getreidelager und die Hafeninfrastruktur der Ukraine anzugreifen.

Über die Hälfte des ukrainischen Getreides ging in Entwicklungsländer. Im Jahr 2023 lieferte die Ukraine 80 Prozent des Weizens für das Welternährungsprogramm der UNO für von Hunger betroffene Länder wie Afghanistan, Äthiopien, Somalia oder Jemen.

Der Kreml schiebt für seine Entscheidung vor, dass die russischen Agrarexporte nicht ausreichend erleichtert worden seien. Dies wird durch öffentlich zugängliche Daten widerlegt. Russlands Agrarexporte florieren. Russland profitierte auch von der Vereinbarung über die Ausfuhr von Düngemitteln. Es gibt keine Sanktionen gegen russische Exporte von Nahrungs- und Düngemitteln in Drittländer.

Nur wenige Stunden nach dem Rückzug aus der Getreideinitiative begann Russland zudem, gezielt die Getreidelager und die Hafeninfrastruktur der Ukraine anzugreifen. Als Reaktion darauf schnellten die Grosshandelspreise für Weizen und Mais wieder in die Höhe.

Das ist eine zynische Politik, bei der Nahrungsmittel als Waffe eingesetzt werden.

Während die Welt mit Versorgungsengpässen und hohen Preisen zu kämpfen hat, bietet Russland begrenzte Getreidelieferungen an Länder vor allem in Afrika an. Russland gibt damit vor, ein Problem zu lösen, das es selbst geschaffen hat. Das ist eine zynische Politik, bei der Nahrungsmittel als Waffe eingesetzt werden. Dies ist inakzeptabel und muss entschieden verurteilt werden.

Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands ist die EU in drei Hauptrichtungen aktiv. Erstens unterstützen wir die Bemühungen der Vereinten Nationen und der Türkei zur Wiederaufnahme der Schwarzmeer-Getreideinitiative. Zweitens bauen wir alternative Routen für ukrainische Agrarexporte aus, die über die EU führen. Über diese «Solidaritätskorridore» wurden bisher mehr als 41 Millionen Tonnen ukrainische Agrarerzeugnisse exportiert. Drittens haben wir die finanzielle Unterstützung für die bedürftigsten Länder aufgestockt. Bis 2024 stellt die EU 18 Milliarden Euro für die globale Ernährungssicherheit bereit.

Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, ihre Unterstützung des Welternährungsprogramms ebenfalls zu verstärken. Und wir appellieren an unsere internationalen Partner, Russland zu drängen, die Getreideinitiative zu reaktivieren und von Angriffen auf die landwirtschaftliche Infrastruktur der Ukraine abzusehen. Die Welt hat ein gemeinsames Interesse an Ernährungssicherheit. Das sind wir den Menschen schuldig, die es am nötigsten haben.

