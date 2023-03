Der gemeinsame Feind USA eint sie: Xi Jinping und Wladimir Putin in Moskau. Foto: Sergei Karpukhin (Keystone)

Xi Jinping, der Friedensbringer. Noch besser: Xi Jinping, der Friedensbringer, der die USA zur Seite schubst – so zeichnet die Propaganda in Peking den starken Mann Chinas, der sich nun daranmacht, die Welt neu zu formen. Zuerst vermittelt China eine Annäherung zwischen dem Iran und Saudiarabien, dann fliegt Xi nach Moskau, im Gepäck einen Friedensplan für die Ukraine. Die «Wachablösung in der Rolle des Friedensstifters» reiche aus, «um alle Bevölkerungsschichten in den Vereinigten Staaten zu schockieren», freute sich die Plattform Guancha, von einer «Reise der Freundschaft, der Kooperation und des Friedens» spricht Xi selbst.