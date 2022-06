Treffen in Elmau – Putin ist beim G-7-Gipfel nicht dabei, aber trotzdem sehr präsent Zum Auftakt des G-7-Treffens beschoss Russland zum ersten Mal wieder ukrainische Wohngebiete – und kündigte Waffenlieferungen nach Belarus an. Die Regierungsvertreter in Elmau äusserten darauf ihre «ernsthafte Besorgnis». Frank Nienhuysen

Unternimmt diese Woche seine erste Auslandsreise seit Beginn des Einmarsches in die Ukraine: Der russische Präsident Wladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel / Sputnik / AFP

Wladimir Putin bricht zum Gipfel auf, er wird dort interessiert erwartet. Während die Welt ins bayerische Elmau schaut, steht Russlands Präsident vor seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des Einmarsches in die Ukraine. Zuerst fliegt er an diesem Dienstag ins zentralasiatische Tadschikistan, von dort aus weiter in die turkmenische Hauptstadt Aschchabad, wo am Mittwoch der sechste Kaspische Gipfel stattfindet. Immerhin, mit Russland, Iran, Kasachstan, Aserbeidschan und Turkmenistan versammeln sich dort die Chefs von Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres, die über reichlich Bodenschätze verfügen. Und Putin dürfte dort demonstrieren wollen, dass er trotz der Ankündigung der G-7-Staaten international so isoliert gar nicht ist.