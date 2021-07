Pferdesport: Springturnier in Buchs – Ruth Candrian schnappt der Konkurrenz den Sieg weg An den Pferdesporttagen in Buchs hat die Oberglatterin mit dem letzten Ritt der Prüfung ihrer Equipe vom KV Kloten/RC Waldhof den Sieg im OKV-Vereinscup, Rayon West, eingefahren. Karin Omran-Marty

Schnell und fehlerlos unterwegs: Ruth Candrian führt als Schlussreiterin auf Stalino ihre Equipe vom KV Kloten/RC Waldhof zum Erfolg in der Qualifikation zum OKV-Vereinscup. Foto: Karin Omran-Marty

Am ersten Juli-Wochenende gab es auch im Zürcher Unterland wieder spannenden Springsport zu sehen. Auf der Reitanlage der Familie Angliker in Buchs läutete nach fast eineinhalb Jahren wieder die Startglocke für ein Springturnier. «Für die letzten Turniere wären wir bereit gewesen. Doch wir mussten diese dann immer wieder absagen wegen Corona», verrät Hausherrin Yvonne Angliker. Die bis dato letzte öffentliche Veranstaltung in Buchs lag somit bereits 16 Monate zurück: das Dressurturnier vom März 2020. «Wir sind sehr glücklich, dass es endlich wieder in Richtung Normalität geht», sagte Angliker erfreut. Die glücklichen und zufriedenen Gesichter der Teilnehmerinnen wie auch der Zuschauer und Helferinnen unterstrichen dies.