Erfolg für 400 Hundehalter in Zürich – Rykart knickt ein und hebt Hundeverbot am Seeufer auf Der laute Protest hat gewirkt: Stadträtin Karin Rykart zieht ihren umstrittenen Zonenplan für Hunde zurück – allerdings nicht ganz. Pascal Unternährer

Freude herrscht: Der Stadtrat liberalisiert seine Hundepolitik wieder. Foto: Urs Jaudas

Die Verfügung hatte die Zürcher Hundehalterinnen und -halter auf die Palme gebracht: Im vergangenen September verfügte Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) neue Regeln für 72 städtische Grünanlagen (lesen Sie hier mehr dazu). So galt in gewissen Zonen am Seeufer ein absolutes Hundeverbot und in anderen Zonen eine tageszeitlich be-

grenzte, generelle Leinenpflicht.

Über 400 Einsprachen gingen ein, teilte Rykarts Departement am Mittwoch mit und betonte, dass die Verbote auf Antrag von Tiefbauvorsteher Richard Wolff (AL) erlassen worden waren.

Jetzt buchstabieren Rykart und Wolff zurück. «Die beiden betroffenen Departemente haben die Einsprachen sorgfältig geprüft und wollenden Anliegen der Hundehalterinnen und Hundehalter entgegenkommen», schreibt das Sicherheitsdepartement.

Leinenpflicht bleibt, aber nur im Sommer

Das verfügte Hundeverbot wird also vollständig aufgehoben, ebenso die generelle Leinenpflicht in gewissen Teilen der Seeuferanlagen.

Hingegen gilt in diesen Zonen neu eine saisonale Leinenpflicht in den Sommermonaten, also vom 1. April bis 30. September, und zwar von 10 bis 22 Uhr.

Freilaufzone am Zürichhorn

Zudem wird bei der Wiese beim Casino Zürichhorn neu eine Hundefreilaufzone eingerichtet – ursprünglich war ein Hundeverbot auf der Blatterwiese geplant gewesen. Und entlang der Limmat, beim Fischerweg, können Hunde im Uferbereich freigelassen werden. Auf dem Weg selber gilt weiterhin Leinenpflicht, betont das Departement.

Ein generelles Hundeverbot gilt aber nach wie vor in Friedhöfen und Badis, auf Schulhausplätzen, Spielplätzen und Sportanlagen.

Die nun neu für Hunde (und ihre Halter) geltenden Regeln finden sich hier.