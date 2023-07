Bauarbeiten in Pfungen und Embrach – S41 fällt fünf Wochen aus Die Bahnhöfe Pfungen und Embrach-Rorbas werden barrierefrei umgebaut. Die Bahnlinie Winterthur–Bülach ist deshalb während fünf Wochen komplett gesperrt. Roger Meier

Die SBB bauen die Bahnhöfe Pfungen und Embrach-Rorbas behindertengerecht um. Die S41 zwischen Winterthur und Bülach fällt deshalb vom 14. Juli bis zum 21. August aus, wie die SBB mitteilen. Während des Umbaus sind Ersatzbusse im Einsatz. Die für die Strecke zuständige Regionalbahn Thurbo macht darauf aufmerksam, dass Billette nicht im Bus gekauft werden können und dass Fahrradtransporte nicht möglich sind.

Die Bahnhöfe der Schweiz müssen bis Ende 2023 hindernisfrei sein. Nach dem Umbau in Pfungen und Embrach-Rorbas soll jede und jeder laut Behindertengleichstellungsgesetz mühelos in einen Zug einsteigen können. Zusätzlich sanieren die SBB in den fünf Wochen die Stromleitungen und Gleise entlang der betroffenen Strecke.

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.