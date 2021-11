Corona-Not in Deutschland – Sachsen plant einen «harten Wellenbrecher» Das am schlimmsten betroffene Bundesland sieht sich zu einer Art Lockdown gezwungen. Angela Merkel vereinbart mit den Ländern eine Impfpflicht für Pflegepersonal und deutschlandweite 2-G-Regeln. Antonie Rietzschel aus Leipzig Dominique Eigenmann aus Berlin

Bald wieder so? Geschlossenes Restaurant vor der berühmten Frauenkirche in Dresden während des Lockdown im April dieses Jahres. Foto: Sebastian Kahnert (DPA, Keystone)

Michael Kretschmer hat traurige Routine darin, die Dramatik der Pandemie in Sachsen zu erklären. Als er am Mittwochabend bei Youtube zu einer «Stunde der Wahrheit» einlud, überliess er es Wissenschaftlern, Inzidenzkurven zu erläutern, die Unvernunft Ungeimpfter zu kommentieren – und schärfere Massnahmen zu fordern. Lothar Wieler etwa, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, der eindringlich zum Umsteuern aufrief.

Es schien, als habe der Ministerpräsident die Sachsen auf die Schlagzeile vorbereiten wollen, mit der am nächsten Morgen eine Zeitung aufwartete: «Neue Lockdown-Pläne in Sachsen: Kretschmer will Schliessungen für alle». Intern soll Kretschmer Verschärfungen angekündigt haben, die Geimpfte und Ungeimpfte gleichermassen treffen würden: die Schliessung von Bars und Diskotheken und ein Verbot von Grossveranstaltungen.