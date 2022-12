Gemischter Chor Otelfingen – Sängerinnen und Sänger gesucht Im November 2023 führt der Gemischte Chor Otelfingen (GCO) drei Konzerte auf. Für dieses Projekt sind Sängerinnen und Sänger in allen Stimmlagen willkommen. Gemischter Chor Otelfingen

Der Gemischte Chor Otelfingen plant nach längerem Unterbruch ein Konzert mit Projektsängern. Das Motto «Liebeslieder der Renaissance» widmet sich Melodien von verschiedenen Komponisten aus dieser Epoche, unter anderem von Toinot Arbeau, Thomas Morley, Orlando di Lasso. Unter der Leitung von Carolina Kuhlenkamp konzertiert der Chor teils mit Instrumentalbegleitung, teils a cappella. Die Konzerte finden an folgenden Daten statt: am 4. November 2023 um 19.30 Uhr in der reformierten Kirche Otelfingen, am 5. November 2023 um 17 Uhr in der reformierten Kirche Buchs sowie am 11. oder 12. November 2023 in der katholischen Kirche Wettingen. Der Singsamstag ist für den 28. Oktober 2023 von 9.30 bis 15 Uhr vorgesehen.

Projektstart und Orientierung sind am 11. Januar 2023 um 19.45 Uhr im Singsaal der Sekundarschule unteres Furttal in Otelfingen (Probelokal). Carolina Kuhlenkamp wird an diesem Abend die Literatur vorstellen. Beim anschliessenden kleinen Begrüssungsapéro bietet sich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich kennenzulernen. Sängerinnen und Sänger in allen Stimmlagen sind herzlich willkommen. Vor allem die Altistinnen und die Männerstimmen freuen sich auf Verstärkung.

