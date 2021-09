Nachbarschaft plant Rekurse – Sagt Bülach Ja zum Schulhaus, planen die Nachbarn Rekurse Am 26. September stimmt Bülach über einen Modulbau beim Schulhaus Lindenhof ab. Ob dieser tatsächlich im kommenden Sommer bezogen werden kann, ist fraglich. Daniela Schenker

Auf dem Areal Alter Bahnhof ist ein dreistöckiger Modulbau geplant. Foto: Raisa Durandi

Noch zehn Tage dauert es, bis die Bülacherinnen und Bülacher über den 6,12-Millionen-Franken-Kredit für einen Modulbau beim Schulhaus Lindenhof abstimmen. Die Zeit drängt, denn Schulraum ist sehr knapp in der Stadt, die allein in den letzten fünf Jahren um 2500 Personen gewachsen ist. Die Planung hinkt dabei konstant hinterher. Zwei neue Schulhäuser sind in der Pipeline, eines im Norden, das andere im Südwesten. Diese werden jedoch nicht vor 2025/26 fertiggestellt sein. Deshalb soll der dreistöckige Modulbau auf dem Grundstück Alter Bahnhof gemäss Abstimmungszeitung wenn immer möglich bereits im kommenden Sommer bezogen werden.