Saisonstart im Unihockey – Pink kommt bei den Jets-Frauen gut an Ein neues Dress, eine Torhüterin zu viel und die Ankunft der Weltmeisterin: Letzte Fakten zur Mission Titelverteidigung von Schweizer Meister Kloten-Dietlikon. Marisa Kuny

Abheben mit den Jets: Das ist der Plan der beiden Internationalen Nina Metzger (links) und Leonie Wieland auch in dieser Saison. Foto: Fabrice Duc

Unproblematisch: Der Rollenwechsel von Thomas Appenzeller

Es ist eine aussergewöhnliche Szene, die sich am späten Nachmittag des 15. Aprils in den Katakomben der Stimo Arena abspielt. Thomas Appenzeller huscht nach dem Superfinal der Frauen fröhlich durch die Gänge und gratuliert jeder Jets-Spielerin einzeln zur Titelverteidigung. Der Mann mit dem krausen blonden Haar und dem breiten Lachen ist kein Fan – sondern der ehemalige Chefcoach, der erst im Dezember sein Amt nach einer schwierigen Phase mit den Serienmeisterinnen zur Verfügung gestellt hatte.

«Die Idee, dass ich als Sportchef nach einer Pause zurückkomme, wurde schon damals diskutiert.» Thomas Appenzeller

Die ehemalige Internationale Julia Suter übernahm ab diesem Zeitpunkt im Cockpit der Jets und Appenzeller flog erst einmal in die Ferien. Er wollte Abstand gewinnen, seine neue Flexibilität und Freizeit geniessen – bevor er dann im Frühsommer als neuer Sportchef zu Kloten-Dietlikon zurückkehrte. Der 35-Jährige wird vom bisherigen Sportchef Antti Uimonen unterstützt. Sein Engagement ist für Appenzeller bester Beweis dafür, dass die Trennung im letzten Winter tatsächlich einvernehmlich war: «Die Idee, dass ich als Sportchef nach einer Pause zurückkomme, wurde schon damals diskutiert.»

Im Superfinal 2022 stand Thomas Appenzeller noch als Cheftrainer an der Bande, inzwischen ist er Sportchef der Jets. Foto: Christian Merz (Keystone)

Nun steht er also nicht mehr an der Bande, sondern an der Schnittstelle von Trainercrew und Vorstand Leistungssport sowie Verein und Verband. Das Scheinwerferlicht vermisst er (noch) nicht. «Fragt mich in zwei Monaten nochmals», schiebt er schmunzelnd nach. Mit Cheftrainerin Julia Suter tauscht sich Appenzeller regelmässig aus, das Verhältnis mit seiner Nachfolgerin sei ausgezeichnet, betont er.

Unermüdlich: Cheftrainerin Julia Suter gönnt sich keine Pause

2019 und 2021 stürmt Julia Suter mit den Jets zum Meistertitel, 2022 tritt sie als Spielerin zurück, ein halbes Jahr später löst sie Thomas Appenzeller als Chefcoach ab, im Frühling 2023 stemmt sie erneut den Meisterpokal – diesmal als Trainerin.

Gerade mal vier Monate ist sie zu diesem Zeitpunkt im Amt. Andere hätten sich an ihrer Stelle danach für ein paar Wochen auf den Lorbeeren ausgeruht. Suter aber dachte bereits Tage danach ans Sommertraining. Schmunzelnd gibt sie zu: «Ich konnte schon als Spielerin schlecht durchatmen, habe nach jedem Erfolg schnell wieder Ziele gebraucht.»

Stets Präsenz: Julia Suter gibt im Superfinal Mitte April Anweisungen. Foto: Keystone

An neuen Herausforderungen mangelt es ihr momentan nicht. Neben ihrem Vollzeit-Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHAW in Winterthur absolviert Suter gerade die Ausbildung zur Berufstrainerin. Kürzlich begleitete sie dafür einen Tag lang die erste Mannschaft des EHC Kloten bei der Saisonvorbereitung.

Weiter mit Kern und Lieske

Es braucht immer mal wieder eine Hauruck-Übung, damit die 32-Jährige alles unter einen Hut kriegt, halbe Sachen sind nicht ihr Ding. Darum ist sie mit ihrem Staff auch kurz nach dem gewonnen Superfinal für einen Rück- und Ausblick zusammengesessen. Rolf Kern und Jakob Lieske – die beiden Winterthurer arbeiteten lange Jahre zusammen an der Bande des Frauen-Nationalteams – sagten Suter für eine weitere Saison ihre Unterstützung zu. Die Ziele sind gesteckt: «Wir wollen erneut um die Titel in Cup und Meisterschaft spielen und im Champions Cup die erste Runde überstehen. Was nachher kommt, hängt auch vom Losglück ab.» Die Jets starten am 16. September auswärts gegen den tschechischen Meister Ostrava ins Turnier der weltbesten Klubteams. In der Meisterschaft geht es am Sonntag los in der Stighag in Kloten mit der Neuauflage des Superfinalduells gegen die Skorps.

«Mit nur zwei Treffern funktioniert das nicht gegen Zug.» Jets-Cheftrainerin Julia Suter

Der erste Titel der Saison indes ist weg. Zug hat Ende August den Supercup gewonnen, die Jets sind im Halbfinal gegen die späteren Siegerinnen 2:7 auf der Strecke geblieben. Suter will es nicht beschönigen: «Natürlich war unser Ziel, diesen Supercup zu gewinnen. Aber mit nur zwei Treffern funktioniert das nicht gegen Zug.» Die Zentralschweizerinnen haben mit den Transfers der Nationalspielerinnen Corin Rüttimann und Martina Řepková von Chur diesen Sommer für Aufsehen gesorgt. Sie sind heuer das Team, das es auf dem Weg zu den Titeln zu schlagen gilt. Daneben werden auch Emmental Zollbrück und Piranha Chur ein Wörtchen mitreden wollen. Um diese Gegnerinnen auszuspielen, müsse ihre Mannschaft unberechenbarer werden, sagt Suter und schiebt nach: «Daran haben wir bereits gearbeitet. Das Spiel mit Ball in der gegnerischen Zone schaute in den letzten Trainings vielversprechend aus.»

Umgezogen: Die dreifache Weltmeisterin landet in Kloten

2022 belegte sie im Ranking der Weltbesten Rang 6: Mit Ida Sundberg ist den Jets ein Transfercoup gelungen. Foto: Philipp Düsel

Die langjährige Jets- und Nationaltorhüterin Monika Schmid hängt in Schweden bei Västerås Rönnby bekanntlich noch eine Saison an. Nun hat sie für ihre Wohnung in Dietlikon eine neue Untermieterin gefunden: Ida Sundberg (29), Captain des schwedischen Nationalteams. Die dreifache Weltmeisterin hat bei den Jets einen Einjahresvertrag unterschrieben und ist mit ihrem Partner Isak Julkunen im Sommer ins Unterland gezogen. Die Miete übernimmt der Verein, den Rest ihres Lebensunterhaltes berappt das Paar selbst.

Auf Jobsuche

Sundberg arbeitete in Schweden während neun Jahren in der Telecom-Branche und ist zuversichtlich, dass sie hier bald einen Job finden wird. «Gerne auch in einem anderen Bereich», erklärt sie gut gelaunt. Schliesslich ist dreifache Weltmeisterin in die Schweiz gekommen «für ein Auslandsabenteuer» – ein neues Land, eine neue Sprache, ein neues Team. Das Engagement bei den Schweizer Meisterinnen ermöglicht ihr den gewünschten Tapetenwechsel und gleichzeitig die Fortsetzung ihrer sportlichen Karriere über die WM im Dezember hinaus. Sie habe in Kloten ein hochambitioniertes Team angetroffen, bemerkt Sundberg. «Gleichzeitig sind alle für einen Spass zu haben und sehr hilfsbereit.»

«Der Mix aus jungen Talenten und Spielerinnen mit grossem Erfahrungsschatz gefällt mir.» Ida Sundberg

Als eine der weltbesten Verteidigerinnen ist Ida Sundberg definitiv eine Bereicherung für die Liga. Nebst dem Glamourfaktor haben die Jets dank ihr auch defensive Stabilität hinzugewonnen. Noch immer stellen die Schweizer Meisterinnen eines der jüngsten Teams der Liga. Die Schwedin sagt: «Der Mix aus vielen jungen Talenten und einzelnen Spielerinnen mit grossem Erfahrungsschatz gefällt mir.»

Cheftrainerin Julia Suter ist auf alle Fälle hocherfreut darüber, eine Spielerin vom Kaliber Sundbergs im Kader zu haben. Auf dem Feld braucht die Schwedin noch ein bisschen Zeit, um sich an System und Mitspielerinnen zu gewöhnen. Ansonsten ist sie aber bestens gelandet. «Idas Auftritt ist präsent, authentisch und sie hat bereits einen sehr guten Draht zu den Jungen», anerkennt Suter.

Überflüssig: Die letzte Dietlikerin muss gehen

Nach 13 Jahren im Verein wechselt Sara Tschudin von den Jets zu Ligakonkurrent Floorball Riders. Foto: Leo Wyden

Der Pokal war nach der feuchtfröhlichen Meisterfeier der Jets noch kaum trocken, als der Verein die Verpflichtung der finnischen Nationaltorhüterin Krista Nieminen bekannt gab. Zweifelsohne ist die 36-Jährige, die in der Schweiz auch schon für Zug und BEO im Tor stand, isoliert betrachtet ein starker Transfer – überraschend kam er trotzdem. Stammtorhüterin Livia Werz hatte eine ausgezeichnete Saison gespielt und war im Superfinal in Höchstform. Und mit Sara Tschudin hatten die Jets eines der vielversprechendsten Goalietalente des Landes als Backup. Die 21-Jährige ist in Wallisellen aufgewachsen und war die einzige gebürtige Unterländerin in der Meisterequipe der vergangenen Saison. Neu wird sie das Tor der Riders hüten.

Neuer Farbtupfer im Tor der Jets: Die finnische Nationaltorhüterin Krista Nieminen mit Hündchen auf dem Helm. Foto: Fabrice Duc

Nieminen ist eine Weltklasse-Torhüterin. Aber läuft diese Rochade nicht dem Bestreben des Vereins zuwider, vermehrt eigene Nachwuchstalente in die erste Mannschaft zu integrieren? Gerade Thomas Appenzeller unterstrich in seiner Zeit als Chefcoach mit Tschudins Beförderung ins Fanionteam, wie ernst es ihm damit ist. Er selbst sagt jetzt dazu: «Sara braucht unbedingt mehr Spielzeit auf Top-Niveau, das können wir aktuell leider nicht anbieten.» Er werde die Entwicklung der jungen Torhüterin bei den Riders aber aufmerksam verfolgen.

«Ich habe 13 Jahre für die Jets gespielt, natürlich hat mich dieser Entscheid hart getroffen.» Sara Tschudin

Als Tschudin in ihren Frühlingsferien mitgeteilt wurde, dass der Verein aktuell nicht mehr auf sie setzt, war das für die junge Torhüterin überraschend und enttäuschend zugleich. «Ich habe 13 Jahre für die Jets gespielt, natürlich hat mich dieser Entscheid hart getroffen», sagt sie. Die negativen Gefühle gehören aber der Vergangenheit an, denn sie Wallisellerin ist inzwischen überzeugt, dass der Wechsel zu den Riders, das Beste war, was ihr passieren konnte: «Der Verein unterstützt mich zu hundert Prozent und das hat mir neues Vertrauen gegeben.»

Heikle Aufgabe

Bei den Jets hat der Staff nun die heikle Aufgabe zwei Spitzengoalies bei Laune zu halten. Dass Livia Werz als Meistergoalie kaum Freude daran haben wir, die Spiele plötzlich wieder von der Bank aus zu verfolgen, versteht sich von selbst. So weit soll es laut Sportchef Appenzeller aber gar nicht erst kommen: «Mit dem Transfer von Nieminen hat Werz internationale Konkurrenz bekommen. Beide Torhüterinnen müssen in den Trainings ans Limit gehen, um sich für das Weekend aufzudrängen.»

Überraschend: Jets punkten jetzt in Pink

Nicht nur der Erfolg, auch die Farben Blau und Weiss waren bei den inzwischen zehnfachen Schweizer Meisterinnen in den vergangenen Jahren Programm. Auf diese Saison hin wurde den Jets nun aber ein neuer Farbtupfer verpasst. Captain Andrea Gämperli durfte ihren Mitspielerinnen am BEO-Cup die neuen Trikots verteilen: Es ist Leuchtstiftpink. «Die Farbe ist im Team gut angekommen», sagt Gämperli und gibt schmunzelnd zu, ihr selbst gefalle das dunkelblaue Heimdress etwas besser.

An dieses Bild muss sich die Liga erst noch gewöhnen: Die Schweizer Meisterinnen jubeln in Pink. Foto: Fabrice Duc

Für den frischen Anstrich haben die Jets laut Antti Uimonen ein altes Konzept aus der Schublade geholt. Vor der Abstimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe im September 2021 hatten die Jets-Frauen teamintern eine Guerilla-Aktion mit einem pinken Shirt lanciert. «Die Farbe war damals schon gern gesehen», verrät Uimonen. Das weisse und deswegen leicht transparente Auswärtstrikot hingegen war unter den Spielerinnen nie sonderlich beliebt und wurde aussortiert.

Die Jets sind übrigens nicht die einzigen, die in der neuen Saison mit pinkem Outfit punkten wollen. Auch die Unparteiischen haben neu ein kräftiges Rosa zur Auswahl. Captain Andrea Gämperli sagt mit einem Augenzwinkern: «Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, das trägt sonst niemand in unserer Liga.»

NLB: Topskorerin Tschudin stürmt weiter für die Chilis Der erste Schritt ist gemacht: Die Chilis Rümlang Regensdorf haben sich mit einem klaren Sieg über Bremgarten (1. Liga) für den Cup-Sechszehntelfinal qualifiziert. Dort wartet am Samstag mit Moutier ein Zweitligist auf die Furttalerinnen. Letzte Saison haben sie die Westschweizerinnen mit 23:0 geschlagen – der Achtelfinaleinzug ist folglich Pflicht. Dasselbe gilt für den Meisterschaftsstart am Sonntag in der heimischen Heuel-Halle (19.30). Gegen die Aufsteigerinnen aus Zulgtal stecken die Chilis in der Favoritenrolle. «Wir wissen nicht viel über sie. Wichtig ist, dass wir unser Ding durchziehen», sagt Cheftrainer Stephan Mock. Der erfahrene Coach (ehemals Zug und Red Ants) hat das Profil der Chilis in der vergangenen Spielzeit geschärft und führt heuer ein eingespieltes Team ins Feld: Topskorerin Julia Tschudin hält dem Team allen Abwerbungsversuchen zum Trotz eine weitere Saison die Treue. Und mit der fast ebenso treffsicheren Sabrina Schellenberg sowie Captain Sarina Merz bleiben zwei weiter Leistungsträgerinnen dem Team erhalten. Die Punkte der lettischen Nationalspielerin Laura Gaudere (Rückkehr in die Heimat) werden den Chilis gerade im Powerplay zwar fehlen, doch Mock betont: «Wir haben hier schon gute Lösungen gefunden.» Nach einer durchzogenen Qualifikation (5. Rang) sind die Chilis im vergangenen Playoff so richtig durchgestartet und mussten sich erst im Final dem späteren Aufsteiger Giffers geschlagen geben. Gegen einen erneuten Exploit im Playoff hätte Mock nichts einzuwenden, noch lieber würde er sein Team aber bereits in der Qualifikation an der Spitze sehen. Insbesondere von Absteiger Wasa erwartet er bei diesem Unterfangen aber starke Gegenwehr. (mak)

Marisa Kuny ist Sportredaktorin bei den Zürcher Regionalzeitungen. Sie hat in Zürich Germanistik studiert und in der Valascia die Freuden und Leiden eines Sportfans. Mehr Infos

