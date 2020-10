Körperkontaktsportarten – Saisonunterbruch – Bemühungen waren umsonst Vereine haben im Kampf gegen das Coronavirus mehr gemacht,

als gesetzlich vorgeschrieben war. Gesiegt hat aber die Pandemie. Markus Wyss

FC-Bülach-Präsident Jürg Hintermeister und FC-Bülach-Geschäftsstellenleiterin Sandra Civelli haben mit Hilfe des Pandemieteams der Stadt Bülach auf der ganzen Fussballanlage Erachfeld sehr strenge Massnahmen im Kampf gegen das Coronavirus umgesetzt. Mit Erfolg. Trotz des grassierenden Virus konnte der Trainings- und Spielbetrieb grösstenteils aufrecht erhalten werden. Foto: Francisco Carrascosa

Am Mittwoch kam der Entscheid des Bundesrates. Der Amateur-Meisterschaftsbetrieb bei Sportarten mit Körperkontakt wie Handball, Unihockey, Eishockey, Basketball, Volleyball, Fussball usw, wird sofort eingestellt. Trainings sind noch möglich. Allerdings mit höchstens 15 Sportlerinnen oder Sportlern, die immer den Mindestabstand einhalten müssen. Ausnahme: Bis 16-Jährige können regulär trainieren.

Der Bundesrat musste reagieren, weil die Zahl der Coronavirus-Infektionen in der Schweiz, sogar weltweit, in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen ist. Die Betten in den Intensivstationen könnten bald überbelegt sein. Ein Horrorszenario.